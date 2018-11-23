Пробуждение вулкана Эбеко на Курильских островах попало на видео

В Сети было размещено видео, на котором демонстрируется недавно проснувшийся вулкан Эбеко, расположенный на Курильских островах. Ролик был снят путешественниками из России.

Возраст вулкана равен 2,4 тысячам лет. Он находится на территории острова Парамушир и извергается довольно часто, выбрасывая в воздух опасные газы и покрывая окрестности вредным пеплом. На опубликованной записи показано огромное облако пепла, растянувшееся почти на 5 тысяч метров и расположенное северо-восточнее архипелага.

По словам российских туристов, они оказались возле вулкана в момент его пробуждения абсолютно случайно. Однако они не стали мешкать и сразу же засняли проснувшийся Эбеко на камеру.