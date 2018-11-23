Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
ПРИРОДА

Пробуждение вулкана Эбеко на Курильских островах попало на видео

Дата:
категория: ПРИРОДА

В Сети было размещено видео, на котором демонстрируется недавно проснувшийся вулкан Эбеко, расположенный на Курильских островах. Ролик был снят путешественниками из России.

Возраст вулкана равен 2,4 тысячам лет. Он находится на территории острова Парамушир и извергается довольно часто, выбрасывая в воздух опасные газы и покрывая окрестности вредным пеплом. На опубликованной записи показано огромное облако пепла, растянувшееся почти на 5 тысяч метров и расположенное северо-восточнее архипелага.

По словам российских туристов, они оказались возле вулкана в момент его пробуждения абсолютно случайно. Однако они не стали мешкать и сразу же засняли проснувшийся Эбеко на камеру.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Исследователи обнаружили связь между климатом, жизнью и движением континентов
  2. Ученые выяснили степень влияния солнечного затмения на птиц и насекомых
  3. Сильная Карибская засуха может привести к нехватке продовольствия в регионе

Эти новости могут вас заинтересовать

Шведский парк дикой природы усыпит всех своих волков

Археологи анонсировали разгадку плиты с посланием инопланетян

В Антарктике будет создан крупнейший в мире морской заповедник

Орнитологи расшифровали язык птиц

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках