Появились первые рендеры смартфона Sony Xperia XZ4 с тройной камерой

В Сети были опубликованы первые рендерные материалы для гаджета Sony Xperia XZ4, которые демонстрируют его примерный дизайн и технические характеристики.

Если верить последним слухам, то данный девайс окажется первым в истории производителя, который будет оснащен задней камерой, состоящей сразу из трех модулей. Передняя камера будет стандартной, то есть включать в себя только один модуль. Диагональ экрана мобильного устройства составит 6,5 дюйма. Как и у многих других современных флагманов, у него отсутствует разъем 3,5 миллиметра.

Вероятнее всего, дактилоскопический сканер будет установлен либо на боковой стороне, либо под экранной поверхностью. Толщина смартфона составит всего 8,2 миллиметра. Официальная демонстрация модели может состояться на ежегодном мероприятии MWC в следующем году.