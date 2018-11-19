Появились фото «дырявого» экрана Samsung Galaxy A8s

Зарубежные СМИ опубликовали в сети Интернет фотографию «дырявого» дисплея гаджета Samsung Galaxy A8s, которая удивила многих экспертов.

Новый девайс южнокорейского бренда быстро превратился в одну из его самых ожидаемых моделей, так как он получил весьма необычный и оригинальный экран. Все еще не ясно, из какого именно материала изготовлен этот дисплей. Пользователи считают, что фотоснимок смартфона был сделан на заводе, где осуществляется сборка этих гаджетов.

Информацию о данной модели впервые опубликовали в КНР. Однако специалисты не стали раскрывать его технических характеристик. Согласно предварительным сведениям продажи этого девайса будут организованы лишь на китайском рынке. Стоимость новинка все еще неизвестна.