Полученные космическим аппаратом Kepler данные останутся в свободном доступе

Космический аппарат «Кеплер» был запущен в 2009 году с целью обнаружения экзопланет, вращающихся на орбитах далеких звезд. За последние годы астрономы смогли обнаружить с помощью него 2818 экзопланет, а еще 2679 найденных миров могут оказаться потенциальными экзопланетами. 30 октября 2018 года в NASA сообщили о том, что у Kepler закончилось топливо, поэтому вскоре его выведут из эксплуатации.

Несмотря на прекращение операции, полученные устройством данные по-прежнему останутся в свободном доступе благодаря Институту исследований космоса с помощью космического телескопа (STScl) и его Архива для космических телескопов им. Микульского (MAST). Эти данные помогут сделать множество открытий в будущем.

Созданный «НАСА» космический аппарат успешно завершил свою основную миссию, заключающуюся в охоте на планет, а также последующую за ней операцию K2, поэтому специалисты приняли решение вывести его с орбиты Земли. Однако вся полученная им информация останется общедоступной – это поможет исследователям в изучении нашей Вселенной.

Запущенное 9 лет назад космическое устройство занималось поиском небольшого снижения яркости звезд, возникающего при пролете рядом с ними экзопланет. Воспользовавшись этим сравнительно простым методом, астрономы смогли найти при помощи «Кеплера» почти 6 тысяч новых миров. Специалисты решили сконцентрировать внимание аппарата на звездах, находящихся около созвездия Лебедя. В результате они выяснили, что в нашей галактике маленькие планеты являются довольно распространенным явлением.

После выполнения основной миссии, на которую ушло около четырех лет, Kepler был перенастроен на наблюдение за звездами вблизи зодиакальных созвездий. Этот второй этап научной программы получил название K2. Во время него космический аппарат продолжил собирать данные, необходимые для поиска экзопланет, и позволил исследователям изучить множество других астрофизических вопросов. «Кеплер» наблюдал за сверхновыми звездами, звездными скоплениями (Плеядами) и многими объектами, расположенными в нашей солнечной системе, включая Нептун, Плутон и Уран.

Хоть стадия по сбору данных устройством и завершилась, однако, Архив для космических телескопов им. Микульского собирается продолжить распространять их совершенно бесплатно на протяжении неограниченного периода времени. Недавно команда архива MAST смогла выиграть в конкурсе NASA Group Award благодаря своей работе по размещению сведений, полученных с Kepler.

С помощью этих данных ученые смогут еще долгие годы совершать различные открытия, так как многая информация все еще не изучена и постоянно дополняется собственными наблюдениями астрономов.

«Поиск экзопланет с использованием данных Kepler’а все еще продолжается. Многие из них до сих пор спрятаны в этом цифровом коде и готовы к будущему открытию», – отметила Сьюзан Муллалли, ученый, работающий над миссией космического аппарата в STScl.

Все данные, полученные «Кеплером» за девять лет первичной миссии и операции K2, могут быть без проблем скачены в MAST. Помимо этой информации, архив содержит в себе предоставленные сообществом продукты, которые позволяют улучшить анализ данных, необходимых для астрофизических исследований, или ускорить измерения звезд, за которыми наблюдало устройство NASA. Все эти сведения доступны через интернет-портал архива.

Специалисты отмечают, что MAST в будущем может стать домом для данных следующей крупной наблюдательной обсерватории «НАСА» – телескопа Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Он пока только начал обозревать все ночное небо в поисках экзопланет, вращающихся вокруг самых ярких и ближайших к нам звезд. В последний месяц работ Kepler и TESS наблюдали за одними и теми же звездами.