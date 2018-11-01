Полезная шпаргалка для дизайнера-новичка

Уютный дом — мечта миллионов. Только купив квартиру или дом, хозяева стремятся оформить его “под себя”, создав максимальный комфорт в теперь уже родных стенах. Часто даже нанимают дизайнера. Но ни один специалист, даже самый именитый, не сможет прочувствовать ваши желания и сделать идеальный дизайн. А вот вы сможете. Нужно только немного уверенности в себе. И небольшая шпаргалка. Именно она подскажет на что обратить внимание при оформлении жилья.

Материалы

Вы же хотите, чтобы результат продержался как можно дольше? Придирчиво подойдите к выбору материалов, из которых будет создаваться обстановка дома. К примеру, прихожая — самое многолюдное место. Сюда захотят гости, здесь переобуваются, прикасаются рукавами к стенам. Оборудуйте помещение соответственно: стены должны легко мыться, полы — быть прочными и также поддаваться влажной уборке. Как вариант — виниловые обои и ламинат. Таким образом выбираются материалы и для других комнат. Главное — учитывать назначение помещения.

Цвета

Научно доказано: цвет решает все. Задавая атмосферу всей комнате, он влияет на самочувствие ее жильцов. Именно потому все профессиональные дизайнеры начинают с подбора палитры для каждого помещения и всего дома в целом. Не нужно распыляться — обычно достаточно 3-4 цветов на палитре. Прекрасно показывают себя нейтральные оттенки: слоновая кость, белоснежный, графитово-черный. Они универсальны, подходят практически под любой стиль и великолепно выглядят даже в небольших комнатках.

Мебель

Здесь необходимо внимательно изучить метраж комнат. Зачастую массивный гарнитур используется в частных домах. Там и места больше, и смотрится он лучше. В небольших квартирах-студиях или домиках важен каждый сантиметр постранства. Поэтому и мебель выбирают соответствующую: шкафы-купе с зеркальными створками, полки для ниш, угловые столики и т.д.

Аксессуары

Прекрасный способ придать помещению индивидуальность. Даже если основной ремонт был сделан не вами, небольшие мелочи для декора позволят сделать жилье “своим”. Скучная белая стена? Разнообразьте ее зеркалом необычной формы. Слишком простецкий ремонт? Повесьте забавную полку, поставьте пару пуфиков по углам — и ваша квартира станет более уютной, более “своей”.

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Это — все основные моменты, которые стоит учитывать при оформлении жилища. Самое главное: следуя модным тенденциям, не забывайте все же прислушиваться к себе. Вам здесь жить, поэтому лучший ориентир — это не модные дизайн-тренды, а ваше мироощущение. Позвольте себе творить — и пусть в ваш дом захочется возвращаться снова и снова.