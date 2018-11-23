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АВТО

Показан новый паркетник Range Rover Evoque

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категория: АВТО

В Сети размещены первые фотоснимки кроссовера Range Rover Evoque новой генерации. У автомобиля изменился внешний вид, из-за чего он стал больше похож на «старшего собрата» Velar.

Официальная премьера новинки должна состояться в ближайшем будущем. Она создана на базе усовершенствованной архитектуры D8, которая применялась для Jaguar E-Pace. Основные изменения произойдут с техническими характеристиками автомобиля. Его моторная линейка включает в себя турбированные дизельные и бензиновые двигатели из серии Ingenium. Машина также получит гибридную установку.

Внедорожник оборудовали новейшим комплексом мультимедиа, состоящим из двух сенсорных дисплеев диагональю 10 дюймов, а также проекционного экрана и приборного щитка диагональю 12,3 дюйма. Он оснащен новым зеркалом заднего вида, способного превращаться в дополнительный экран, на котором демонстрируется изображение задней камеры.

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