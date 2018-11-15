Опубликованы подробности о первом премиальном грузовике «КамАЗ»

Игорь Валеев, руководитель научно-технического центра «КамАЗ», опубликовал в Интернете подробную информацию о новом грузовике марки, получившем индекс 54091. Он окажется первым авто новой премиальной линейки К5.

Компания решила позаимствовать каркас кабины у тягача Mercedes-Benz текущей генерации. По этой причине автомобиль получил весьма просторный салон. Высота потолка равна 1,98 метрам, а внутренняя ширина составляет 2,27 метра. Новый российский грузовик обладает оригинальным интерьером. Приборная панель и все системы управления машины находятся на расстоянии вытянутой руки. Кресло обладает значительным количеством настроек и регулировок. К тому же в салоне имеются сразу два места для сна. На центральной панели размещен огромный сенсорный экран диагональю 10 дюймов, выполняющий роль бортового компьютера.

На новинке установлен новый двигатель P6, разработанный вместе со специалистами Liebherr из Швейцарии. Данный двигатель обладает объемом 12,0 литра и может выдавать от 380 до 500 «лошадок». Его ресурс составляет полтора миллиона километров, сервисное обслуживание стоит проводить каждые 150 тысяч километров. Эта силовая установка работает вместе с «автоматом» ZF Traxon от немецкого производителя.