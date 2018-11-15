Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
АВТО

Опубликованы подробности о первом премиальном грузовике «КамАЗ»

Дата:
категория: АВТО

Игорь Валеев, руководитель научно-технического центра «КамАЗ», опубликовал в Интернете подробную информацию о новом грузовике марки, получившем индекс 54091. Он окажется первым авто новой премиальной линейки К5.

Компания решила позаимствовать каркас кабины у тягача Mercedes-Benz текущей генерации. По этой причине автомобиль получил весьма просторный салон. Высота потолка равна 1,98 метрам, а внутренняя ширина составляет 2,27 метра. Новый российский грузовик обладает оригинальным интерьером. Приборная панель и все системы управления машины находятся на расстоянии вытянутой руки. Кресло обладает значительным количеством настроек и регулировок. К тому же в салоне имеются сразу два места для сна. На центральной панели размещен огромный сенсорный экран диагональю 10 дюймов, выполняющий роль бортового компьютера.

На новинке установлен новый двигатель P6, разработанный вместе со специалистами Liebherr из Швейцарии. Данный двигатель обладает объемом 12,0 литра и может выдавать от 380 до 500 «лошадок». Его ресурс составляет полтора миллиона километров, сервисное обслуживание стоит проводить каждые 150 тысяч километров. Эта силовая установка работает вместе с «автоматом» ZF Traxon от немецкого производителя.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Chevrolet показала 300-сильный хэтчбек Cruze Sport6 SS
  2. Официальные дилеры Great Wall получили новый флагманский пикап Wingle 7
  3. Mazda показала обновленный кроссовер CX-5 2019

Эти новости могут вас заинтересовать

Вот-вот начнутся продажи кроссовера Zotye T600 Sport

Свежую версию кроссовера Suzuki Vitara рассекретили до премьеры

Компания Volkswagen запланировала редизайн логотипа

УАЗ Patriot после очередных обновлений получит «автомат»

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках