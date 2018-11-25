Опубликованы концепт-арты смартфона OnePlus 7 с «дырявым» экраном

Официальная демонстрация гаджета OnePlus 7 должна состояться следующим летом, однако в Сети уже появились первые концепт-арты устройства, на котором изображен «дырявый» дисплей.

Впервые подобный экран был замечен у Samsung Galaxy S10. Он получил подобное название из-за того, что передняя камера врезана прямо в дисплей, напоминая издалека отверстие. Данная технология помогла инженерам избавиться от «моноброви», не позволявшей полностью охватить лицевую панель девайса.

На задней части смартфона будет установлена стандартная двойная камера с общим разрешением 24 мегапикселя. Скорее всего, в эту модель установят новейший чипсет Snadpragon 855, а объем оперативной памяти у нее составит 8 гигабайт. Дактилоскопический сканер будет размещен прямо под экраном, чтобы не занимать лишнее пространство.