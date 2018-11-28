Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
АВТО

Опубликован трейлер третьего сезона автомобильного шоу «Гранд-Тур»

Дата:
категория: АВТО

Популярным стриминговым сервисом Amazon Prime был размещен анонсирующий ролик нового сезона известного автомобильного проекта «Гранд-Тур» (The Grand Tour).

На этот раз известные телеведущие займутся тестированием не только автомобилей, но и велосипедов. К тому же они побывают во многих странах планеты, включая КНР, Швецию, Монголию, Шотландию и Соединенные Штаты. Первый эпизод пользователи смогут увидеть уже 18 января следующего года. Сообщается, что следующий сезон будет включать в себя двенадцать серий.

Джереми Кларксон также опубликовал на своей страничке в Instagram снимок из Грузии. Инсайдеры отмечают, что один или два эпизода «Гранд-Тура» будут посвящены различным диктаторам, в том числе и Иосифу Сталину, который родился в Гори. Именно по этой причине съемки будут проведены в Монголии и Китае – в них ведущие расскажут о Чингисхане и Мао Цзэдуне.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Видео: В Оренбургской области в ДТП с грузовиком погибли пять человек
  2. ДТП в Рязанской области унесло жизни трех человек
  3. Внешность нового Porsche 911 рассекретили до премьеры

Эти новости могут вас заинтересовать

Volkswagen опубликовал снимки кроссовера Tayron

Беспилотные автобусы появятся на улицах России

Porsche представит в Европе удлиненную версию Panamera

В Сети появились новые шпионские снимки Chevrolet Corvette ZR1

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках