Опубликован трейлер третьего сезона автомобильного шоу «Гранд-Тур»

Популярным стриминговым сервисом Amazon Prime был размещен анонсирующий ролик нового сезона известного автомобильного проекта «Гранд-Тур» (The Grand Tour).

На этот раз известные телеведущие займутся тестированием не только автомобилей, но и велосипедов. К тому же они побывают во многих странах планеты, включая КНР, Швецию, Монголию, Шотландию и Соединенные Штаты. Первый эпизод пользователи смогут увидеть уже 18 января следующего года. Сообщается, что следующий сезон будет включать в себя двенадцать серий.

Джереми Кларксон также опубликовал на своей страничке в Instagram снимок из Грузии. Инсайдеры отмечают, что один или два эпизода «Гранд-Тура» будут посвящены различным диктаторам, в том числе и Иосифу Сталину, который родился в Гори. Именно по этой причине съемки будут проведены в Монголии и Китае – в них ведущие расскажут о Чингисхане и Мао Цзэдуне.