Официальные дилеры Great Wall получили новый флагманский пикап Wingle 7

Производитель Great Wall сообщила о начале продаж своего новейшего пикапа Wingle 7 на авторынке КНР. Показанный в сентябре автомобиль, оказался наиболее крупным пикапом в серии автопроизводителя.

Дилеры марки уже начали продавать новинку, которая стала третьим пикапом в линейке бренда. В длину она достигает 5,095 метра, в ширину – 1,8 метра, а в высоту – 1,76 метра. Есть также удлиненный вариант модели, который длиннее обычного на 395 миллиметров. От своих «младших братьев» данный автомобиль отличается измененной передней оптикой, имеющей светодиодные ДХО, другим бампером и огромной решеткой радиатора. Внутри же у него установлен четырехспицевый руль, современный комплекс мультимедиа с «парящим» экраном, доработанный блок управления климатическими настройками и удобные кресла.

В моторную линейку модели пока что входит только один дизель GW4D20D объемом 2,0 литра и мощностью 143 «лошадки». Он работает вместе с 6-скоростной МКПП. В продажу поступили только полноприводные версии авто. Точные цены автопроизводитель все еще не озвучил. Предварительная стоимость пикапа составляет 90 тысяч юаней (около 865 тысяч рублей по нынешнему курсу).