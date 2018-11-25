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АВТО

Nissan уверена в ажиотажном спросе на кроссовер Kicks с начинкой от Duster

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категория: АВТО

Официальная демонстрация Nissan Kicks была проведена еще в октябре. Теперь же компания собирается начать рекламную кампанию по продвижению модели в Индии.

Продажи глобальной версии модели стартовали еще два года назад, однако индийский вариант будет значительно отличаться от него. Во-первых, он создан на базе архитектуры от Renault Duster, что дало возможность компании снизить его стоимость. Во-вторых, машина увеличилась в размерах в сравнении с оригиналом: она стала шире на 50 миллиметров и длиннее на 90 миллиметров.

Автомобиль получит бензиновый двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 106 «лошадок». На него могут также установить 1,5-литровый дизельный силовой агрегат, выдающий 100 «лошадей». Оба мотора способны работать с МКПП, однако бензиновый сможет также идти в паре с вариатором, а дизельный – с «роботом». Стоимость новинки составит около 940 тысяч рупий (почти 873 тысячи рублей).

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