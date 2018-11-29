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АВТО

Названа дата начала выпуска кроссоверов Aurus Komendant

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категория: АВТО

Денис Мантуров, руководитель Минпромторга России, заявил, что выпуск серийной версии кроссовера Aurus Komendant начнется через два года. Первые прототипы подготовят к началу 2019 года.

По словам чиновника, в настоящее время сотрудники ФГУП «НАМИ» трудятся над разработкой тестовых образцов модели, которые будут выпущены в первой половине следующего года. Новинка создается по той же дизайнерской концепции, что и текущий седан Senat, продемонстрированный в конце лета на мотор-шоу в Москве.

Согласно предварительным сведениям внедорожник будет оснащен бензиновым 8-цилиндровым мотором объемом 4,4 литра и небольшим электродвигателем, общая мощность которых составит 600 «лошадок». Эта установка будет работать вместе с 9-скоростным «автоматом».

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