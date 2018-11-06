На трассе Нюрбургринга фотошпионы запечатлели кроссовер Audi SQ8

Фотошпионы смогли запечатлеть еще одну «заряженную» версию модели Audi на трассе Нюрбургринга. Речь идет о нескольких тестовых образцах нового спортивного варианта флагманского кроссовера SQ8.

Хоть автомобиль и обладает довольно крупными габаритами, однако его спортивный образ выглядит на редкость гармонично. Возможно, именно данная модель сможет создать положительный образ у поклонников спорт-каров, не признающих таковыми кроссоверы. Согласно предварительным данным новая версия машины будет оснащаться двумя различными двигателями в зависимости от того, где она продается (нечто похожее было с SQ5). В Европе, скорее всего, ее будут оснащать турбированной дизельной установкой объемом 4,0 литра и мощностью 429 «лошадок». Она может быть дополнена электрическим двигателем.

В США, где бензиновые моторы пользуются большей популярностью, кроссовер, возможно, оборудуют битурбированным силовым агрегатом TFSI объемом 3,0 литра. Эксперты отмечают, что официальный дебют новинки пройдет уже в конце ноября на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Официальные дилеры получат данную модель в первой половине следующего года.