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АВТО

На торги выставлен легендарный лимузин Mercedes-Benz 600 Pullman

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категория: АВТО

Представители аукционного дома RM Sotheby’s, расположенного в Великобритании, сообщили, что в скором времени стартуют торги по реализации уникального лимузина Mercedes-Benz 600 Pullman, выпущенного около 49 лет назад.

Начальная цена автомобиля названа не была, однако, по словам экспертов, она наверняка будет равна нескольким сотням тысяч долларов, а окончательная стоимость вполне может перевалить за один миллион. Продаваемая модель имеет темно-синюю окраску кузова, а ее салон отделан красной тканью. Всего было выпущено чуть больше трехсот машин «президентской» линейки Pullman. Они выпускались на предприятиях Daimler с 63-го по 81-й год прошлого столетия. Количество стандартных лимузинов 600-й серии не превышало 3 тысяч единиц.

Нынешний владелец получил данный автомобиль 13 лет назад. За последние два года он провел множество реставрационных операций, стоимость которых составила свыше 40 тысяч долларов. В итоге выставленный на аукцион Pullman является одним из наиболее редких автомобилей, сумевшим сохранить свой безупречный вид и технические характеристики. Машина оснащена 6,3-литровым двигателем, способным развить почти 250 «лошадок».

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