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АВТО

На аукцион выставлен кабриолет Rolls-Royce Фрэнка Синатры

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категория: АВТО

В городе Бирмингем, расположенным в Великобритании, одним из местных аукционных домов на продажу было выставлено множество автомобилей, которыми раньше владели знаменитости. К ним можно отнести элегантный кабриолет «Роллс-Ройс», принадлежавший Фрэнку Синатре.

Эту роскошную машину, которая была выпущена в 1984 году, известный исполнитель из США смог получить в качестве презента. Друзья певца подарили ему кабриолет на его семидесятилетний юбилей. Отмечается, что музыкант использовал это авто вплоть до конца своей жизни. Представители аукциона отмечают, что выставят данный Rolls-Royce на торги с начальной стоимостью в 136 тысяч долларов (около 9,2 миллиона рублей по текущему курсу). Разумеется, они планируют реализовать его намного дороже.

Аукцион стартовал в минувшую пятницу в рамках автовыставки NEC Classic Motor Show. Гости мероприятия могут не только посмотреть на автомобили своих кумиров, но и приобрести некоторые из них. К примеру, в список лотов вошли машины, некогда принадлежащие известному британскому исполнителю Джею Кею, а также спорткар Стива Маккуина, профессионального гонщика и киноактера. Стоимость данных моделей все еще неизвестна.

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