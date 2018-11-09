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АВТО

Mitsubishi показала обновленную версию L200 с дизайном от Xpander

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категория: АВТО

Японский автопроизводитель Mitsubishi решил продемонстрировать обновленный вариант модели L200 с передней частью, выполненной в стилистике Xpander, отрегулированной подвеской и другой трансмиссией.

Официальный дебют новинки прошел в городе Лаем Чабанг (Таиланд). В продажу она поступит уже 17 ноября, правда, только на тайском авторынке – в России дилеры получат ее намного позднее. Автомобиль получил более спортивный и современный дизайн, который проявляется двухуровневой передней оптикой, массивным бампером, иными задними фонарями и переделанной радиаторной решеткой. Японские инженеры также переделали подвеску, оставив у авто два полноприводных режима.

У автомобиля был значительно расширен функционал – теперь он способен следить за «слепыми» зонами, предотвращать столкновения и удерживать себя на нужной дорожной полосе. Пикап также оснастили несколькими круговыми камерами и новейшей системой мультимедиа, которой можно управлять голосом. В линейку моторов обновленной L200 вошел пока только один двигатель – турбированный дизель объемом 2,4 литра и мощностью 181 лошадка. Он может работать как с 6-скоростной МКПП, так и с «автоматом» имеющим такое же число передач.

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