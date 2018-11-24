McDonald’s показал фирменный автомобиль для линии McDrive

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s продемонстрировала первый вариант собственной машины, предназначенной для сервиса McDrive.

Им оказался значительно переделанный Volkswagen e-Gold, получивший массу особых элементов, которые направлены на увеличение удобства по доставке готовых блюд. К примеру, подстаканники в этом автомобиле обладают возможностью охлаждения напитков, а столики оснащены крепежами, которые можно использовать для транспортировки картошки фри.

В пресс-релизе также указывается, что боковые стойки имеют дополнительные поверхности, предназначенные для транспортировки сэндвичей или соусов. Отделка салона может быть осуществлена с применением различной кожи. В интерьере также присутствует логотип бренда. На модели установлен электрический мотор, выдающий 136 «лошадок».