Mazda показала обновленный кроссовер CX-5 2019

Японским автопроизводителем Mazda был продемонстрирован обновленный вариант модели CX-5, предназначенный для авторынка Северной Америки. Официальный дебют новинки должен будет пройти на лос-анджелесском мотор-шоу 28 ноября.

Впрочем, хоть компания и называет текущую версию рестайлинговой, однако от предыдущей модели она отличается несильно – у нее лишь появились слегка переделанные бампера и высококачественные материалы в салоне. Зато была значительно переработана техническая часть автомобиля. Уже базовая комплектация получит улучшенный механизм распределения крутящего момента. К тому же в машине можно будет установить круговые камеры, зеркало заднего вида без рамок, которое может затемняться при необходимости, и современную систему мультимедиа с обновленным программным обеспечением. У новинки также доработали комплекс экстренного торможения.

В гамму моторов теперь вошли сразу три мотора, среди которых есть как «старые» атмосферные двигатели, объем которых составляет 2,0 и 2,5 литра, так и совершенно новый турбированный дизельный агрегат объемом 2,2 литра, выдающий 190 «лошадок». Ранее последней установкой оборудовались авто, предназначенные только для японского и европейского рынка.