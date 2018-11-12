Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
АВТО

Mazda показала обновленный кроссовер CX-5 2019

Дата:
категория: АВТО

Японским автопроизводителем Mazda был продемонстрирован обновленный вариант модели CX-5, предназначенный для авторынка Северной Америки. Официальный дебют новинки должен будет пройти на лос-анджелесском мотор-шоу 28 ноября.

Впрочем, хоть компания и называет текущую версию рестайлинговой, однако от предыдущей модели она отличается несильно – у нее лишь появились слегка переделанные бампера и высококачественные материалы в салоне. Зато была значительно переработана техническая часть автомобиля. Уже базовая комплектация получит улучшенный механизм распределения крутящего момента. К тому же в машине можно будет установить круговые камеры, зеркало заднего вида без рамок, которое может затемняться при необходимости, и современную систему мультимедиа с обновленным программным обеспечением. У новинки также доработали комплекс экстренного торможения.

В гамму моторов теперь вошли сразу три мотора, среди которых есть как «старые» атмосферные двигатели, объем которых составляет 2,0 и 2,5 литра, так и совершенно новый турбированный дизельный агрегат объемом 2,2 литра, выдающий 190 «лошадок». Ранее последней установкой оборудовались авто, предназначенные только для японского и европейского рынка.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Официальные дилеры Great Wall получили новый флагманский пикап Wingle 7
  2. На аукцион выставлен кабриолет Rolls-Royce Фрэнка Синатры
  3. Mitsubishi показала обновленную версию L200 с дизайном от Xpander

Эти новости могут вас заинтересовать

Mercedes-Benz опубликовал тизер Sprinter нового поколения

В Германии стартует серийное производство Porsche 718 Cayman

Обновленный Porsche Macan предстал на видео в Сети

Немецкие эксперты назвали самые надёжные авто с пробегом старше 10 лет

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках