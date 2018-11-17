Lamborghini создал уникальное купе SC18 по спецзаказу

Производитель дорогих спортивных автомобилей Lamborghini впервые представил уникальное купи SC18, которое было разработано по спецзаказу. Как сообщает источник, платформа суперкара была построена в сотрудничестве с итальянской гоночной командой E-Team Squadra Corse.

Данная модель выпущена в единственном экземпляре и была сделана на основе Aventador (код кузова — LP700-4). Спортивное купе облегают детали из современного углеродного волокна. Множество передних деталей перешли от Huracan GT3 EVO и Huracan Super Trofeo EVO. Также был разработан уникальный задний спойлер, который способен работать в трех положениях. Lamborghini SC18 окрасили в цвет Grigio Daytona.

Главный атрибут гиперкара 6,5-литровый V12, который генерирует 770 лошадиных сил и выдает 720 Нм крутящего момента. Официальные скоростные замеры еще не производились.