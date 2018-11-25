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АВТО

Lamborghini планирует выпустить новый 4-местный спорткар

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категория: АВТО

Итальянский автопроизводитель Lamborghini взялся за разработку нового спорткара, рассчитанного на четырех человек. Его выход может состояться через семь-девять лет.

Стефано Доменикали, руководитель компании, заявил, что инженеры сделают все возможное, чтобы новинка сочетала в себе высокие динамические характеристики и комфортный просторный интерьер. Он добавил, что машина получит яркий дизайн и отличные аэродинамические свойства. Однако он не сообщил никаких технических параметров модели, так как в настоящее время она существует лишь на бумаге.

Стоит отметить, что данная марка ранее уже выпускала четырехместные спортивные автомобили. Последним из них является модель Espada, вышедшая в 1968 году. Ее выпуск был прекращен спустя 10 лет.

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