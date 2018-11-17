Компания «АвтоВАЗ» объявила спецпредложения на модели LADA в ноябре

Агентство «Автостат» сообщило о том, что отечественная компания «АвтоВАЗ» решила создать спецпредложения для реализации некоторых моделей «ВАЗ».

Первое предложение касается программы Trade In. При покупке автомобиля «Лада» по данной программе, автовладельцы смогут сэкономить от 20 000 до 40 000 рублей в зависимости от приобретаемой модели.

Второе спецпредложение связано с автокредитованием LADA Finance. При взятии кредита на авто Lada, выгода составит от 30 000 до 50 000 рублей.

При покупке автомобилей Lada Largus в лизинг, покупатель сможет сэкономить до 50 000 рублей. Стоит отметить, что у компании существует собственная программа LADA Leasing, которая предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выгодные условия кредитования при покупке модели Lada Largus.