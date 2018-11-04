Kia собирается выпустить новый бюджетный кроссовер меньше Rio X-Line

Южнокорейский бренд Kia собирается выпустить еще один компактный кроссовер, который окажется наиболее маленьким автомобилем марки в данном сегменте.

По словам инсайдеров, официальный дебют машины должен будет состояться через 1,5-2 года на одном из автосалонов международного масштаба. Они добавляют, что новинка будет даже меньше «внедорожного» хэтчбека Rio X-Line, продаваемого на территории Российской Федерации, и компактного кроссовера KX1, реализуемого на китайском рынке. Технические параметры, естественно, все еще не раскрыты, однако эксперты предполагают, что под капотом у этого небольшого SUV окажется турбированный мотор, выдающий 118 «лошадок». Некоторые считают, что на него установят дизельный агрегат объемом 1,5 литра и мощностью 115 «лошадей».

Оба мотора смогут работать как с 5-скоростеной МКПП, так и с роботизированной трансмиссией. Сборка серийной версии автомобиля будет налажена на предприятии производителя, расположенном в Индии. Напоминаем, что следующим летом в продаже появится новый компакт-кросс Tusker, созданный на основе прототипа SP Concept. Все еще неизвестно, будут ли его продавать в РФ, так как изначально он разрабатывался для индийского авторынка.