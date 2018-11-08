Изменение климата приводит к более сильным пожарам в умеренных лесах

В новом исследовании, написанном в соавторстве с профессором Университета Портленда, говорится о том, что в будущем более теплый и сухой климат может увеличить вероятность возникновения крупных лесных волнений, таких как пожары, вспышки насекомых, болезни и засухи.

В научной работе, опубликованной 19 октября в журнале Nature Communications, исследователи попытались представить более полную картину нарушений экосистем, возникающих в умеренных лесах всего мира. Для этого они оценили размеры, формы и распространенность данных катаклизмов, а также изучили их причины.

Специалисты проанализировали 50 охраняемых зон, таких как национальные парки, а также окружающие их территории, что позволило им сравнить нарушения, возникающие внутри них и связанные с климатическими изменениями.

Исследование показало, что хоть во многих умеренных лесах преобладают незначительные волнения, появляющиеся в результате ураганов или высокого уровня влажности, существует также сильная связь между сильными возмущениями и засушливыми климатическими условиями, не характерными для данных областей. Андрес Хольц, соавтор работы и профессор географии в Колледже гуманитарных и естественных наук Университета Портленда, отметил, что это говорит лишь об одном – в связи с потеплением последствия от нарушений в умеренных лесах, включая западные регионы США, будут становиться еще более масштабными и разрушительными.

Результаты исследования

В районах с низким уровнем возмущений последние в основном ассоциировались с ураганами, возникающими при более прохладных и дождливых погодных условиях. В областях, где активность волнений была выше, они, как правило, проявлялись в виде лесных пожаров, увеличения численности короедов, засух и более теплых погодных условий.

На большинстве участках, расположенных за пределами охраняемых территорий, нарушения были более крупными в плане размеров, но при этом менее сложными по своей форме. Например, антропогенные волнения, такие как заготовки леса, более просты по структуре, чем лесные пожары, штормы или вспышки насекомых, возникающих внутри охраняемых земель. Однако все они приводят к схожим по масштабу негативным последствиям.

«Изменение климата приводит к тому, что в охраняемых зонах возмущения оказывают почти такое же воздействие на экосистему, как и на участках, находящихся за их пределами и постоянно подвергающихся влиянию людей. Чем выше температура, тем больше можно увидеть сходств между ними», – добавил Хольц.