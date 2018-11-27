iPhone XR официально подешевел почти на 7 тыс рублей

Американский производитель гаджетов Apple сообщил о старте программы субсидирования мобильных операторов, которые смогут продавать модель iPhone XR со значительной скидкой.

Сотрудники компании отмечают, что пока что эта программа будет запущена лишь на территории Японии. В настоящее время она сотрудничает с одним из крупнейших японских операторов NTT DoCoMo, который позволяет покупателям взять новый смартфон со скидкой, обязывая их пользоваться своей сим-картой на протяжении двух лет.

Если раньше приобрести этот гаджет можно было за 36 000 йен (около 21 000 рублей), то теперь со скидкой его можно взять за 24 000 йен (около 14 000 рублей), то есть он подешевел почти на 7 000 рублей. Отметим, что в России данный аппарат стоит почти 65 000 рублей.