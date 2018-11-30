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АВТО

Honda показала спортивный вариант кроссовера HR-V

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категория: АВТО

Японский автопроизводитель Honda продемонстрировал спортивный вариант модели HR-V, предназначенный для авторынка Европы.

Главным отличием новинки от стандартной версии является турбированный 4-цилиндровый двигатель VTEC объемом 1,5 литра и мощностью 180 «лошадок». Он может работать вместе с 6-скоростной МКПП или вариатором. К тому же на ней установлена доработанная подвеска и улучшенный электрический усилитель руля, что помогло увеличить ее устойчивость на высоких скоростях.

Если же говорить о внешнем виде, то новая модификация получила аэродинамический обвес, новую светодиодную оптику, массивный задний бампер, алюминиевые диски диаметром 18 дюймов и молдинги. Салон автомобиля практически никак не изменился.

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