Эксперты составили список самых дорогих автомобилей в мире

Специалисты из портала «Автоновости дня» опубликовали рейтинг наиболее дорогостоящих машин на планете, проданных в текущем году. Список возглавил Rolls-Royсe Sweptail.

На первой строчке оказалась модель от британского бренда «Роллс-Ройс» стоимостью 13 миллионов долларов. Она выполнена в единичном экземпляре и создавалась почти 4 года. Ее приобрел основатель компании, производящей элитные яхты. На второе место попал Mercedes-Benz Maybach Exelero, проданный за 8 миллионов долларов и выпущенный около 14 лет назад. Несмотря на свой ретро-облик, он обладает мощным 700-сильным мотором.

Замыкает тройку лидеров гиперкар Koenigsegg CCXR Trevita, который стоит 4,8 миллиона долларов. Его главной особенностью является силовой агрегат мощностью 1004 «лошадки». Затем идет суперкар Lamborghini Veneno, созданный компанией в честь своего юбилея и обладающий уникальным дизайном. Купить его можно за 4,5 миллиона долларов. На пятом месте оказался W Motors Lykan Hypersport с ценником в 3,4 миллиона долларов. Многие наверняка помнят его по картине «Форсаж».