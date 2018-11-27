ДТП в Рязанской области унесло жизни трех человек

На интернет-портале УВМД по Рязанской области появилось сообщение о том, что при ДТП с участием двух транспортных средств погибли три человека и еще четверо отправлены в больницу.

Авария случилась вчера, 26 ноября, в вечерние часы на автотрассе «Каспий». Иномарка «Ниссан Альмера», которая ехала в сторону Тамбова, на полном ходу врезалась в автомобиль «Форд Фокус». Три пассажира Almera получили несовместимые с жизнью травмы, поэтому умерли на месте ДТП.

Водитель «Альмеры» и люди, сидевшие в Focus, получили различные травмы, поэтому были в срочном порядке отправлены в ближайшее медицинское учреждение. На данный момент времени следователи выясняют все обстоятельства случившегося.