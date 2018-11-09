Что можно подарить молодоженам на свадьбу?

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95% всех приглашенных на торжество упорно ломают голову над этим вопросом до последнего момента. В итоге 45% решают просто подарить деньги в конверте. Как выбрать и правильно преподнести подарок? Вопрос серьезный, однако не сложный.

Для начала следует включить фантазию, чувство юмора и, конечно же, учесть потребности и увлечения молодоженов.

Наиболее актуальными в наше время подарками становятся:

Деньги; Бытовая техника (Например, на сайте https://1.kz/, жители Казахстана найдут множество товаров по приемлемой цене); Билеты или абонементы.

Особенностью подарков является их необычное преподнесение. Так, дарить деньги в конверте – скучно и банально. А вот наполнить деньгами шары – уже оригинально и интересно. Также из денежных купюр можно собрать дерево, дом или торт. Оригинальность способа дарения, пожалуй, в настоящее время, преобладает даже над самим подарком. Денежный снегопад или салют понравится не только новобрачным, но и гостям, а фотографии и видео будут особенными. Конечно, для создания последних следует привлечь специалистов, которые занимаются профессиональным оформлением и декорированием праздников и свадеб в частности.

Одни молодожены лишь начинают совместную жизнь, другие — живут вместе определенное время. Это наталкивает на вторую категорию подарков – техника и мебель. Конечно, степень родства и уровень доходов определяют размеры и стоимость допустимых подарков. Большинство приглашенных близко общаются с молодоженами, поэтому наверняка знают чего именно не хватает молодой семье для комфорта и уюта.

Если пара состоятельная и ни в чем не испытывает нужды, то наверняка найдется место, в котором они никогда не были или давно мечтали побывать. Так, отличным подарком станет путевка на отдых в экзотическую страну, абонемент в салон красоты, сертификат в магазин на приобретение чего-либо на определенную сумму. Замечательным подарком могут стать простые билеты в дельфинарий, зоопарк, парк развлечений или театр. Важно преподнести подарок весело и оригинально.

Весьма оригинальным и необыкновенно милым подарком станет щенок или котенок, попугай желающий счастья, хомяк с красным бантом и тому подобное. Однако «живой» подарок стоит дарить с уверенностью в отсутствии аллергии у будущих хозяев и присутствии в них любви к животным.

Гость, обладающий неординарным творческим мышлением, может сделать подарок своими руками.

Уникальные вещи вообще ценятся превыше всего. Например, шампанское с именными этикетками или гравировками, прикроватный светильник в виде объемной фотографии молодожен, первый семейный альбом с вписанными гостями пожеланиями.

Таким образом, на любой вкус и цвет можно подобрать наиболее подходящий подарок, с максимальной тщательностью учитывающий индивидуальные предпочтения молодоженов.