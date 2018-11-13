Chevrolet показала 300-сильный хэтчбек Cruze Sport6 SS

Бразильским отделением американского автопроизводителя Chevrolet на автосалоне в Сан-Паулу был продемонстрирован спортивный вариант хэтчбека Cruze Sport6 SS, оснащенный мощным турбированным мотором.

Бразильские инженеры смогли «разогнать» стандартный двигатель объемом 1,4 литра до 300 «лошадок», то есть его мощность увеличилась почти в два раза. Подобных значений они добились путем интегрирования в силовую установку другого воздушного фильтра и впускных патрубков, изготовленных из металла. Трансмиссию в автомобиле менять не стали, поэтому на нем все так же стоит 6-скоростная АКП. Создатели новинки пока не стали раскрывать ее динамические параметры.

Внешне она практически не изменилась: были установлены декоративные пороги, а на спойлере размещена накладка. К тому же дизайнеры решили заменить хромированные элементы деталями, окрашенными черным лаком. Салон хоть и поменялся, но тоже не очень сильно, к примеру, в нем появились спортивные сидения и новые ремни безопасности от Sparco. Чтобы повысить управляемость автомобиля бразильские специалисты решили поставить на него оригинальные колеса диаметром 20 дюймов, оснащенные низкопрофильными шинами.