Blizzard выпустит обновленную версию Warcraft III в 2019 году

Представители игровой компании Blizzard Entertainment решили анонсировать ремейк легендарной стратегии в реальном мире Warcraft III. Анонс был осуществлен в рамках ежегодного мероприятия BlizzCon.

Обновленный вариант игры получил приставку Reforged к названию. Поклонники серии и жанра смогут насладиться данным творением уже в следующем году. Согласно опубликованным в Сети роликам разработчики серьезно переработали графическую составляющую проекта, а также анимации персонажей, звуковое сопровождение и интерфейс. К тому же компьютер получит усовершенствованный искусственный интеллект, который сможет еще эффективнее противостоять игрокам. К особенностям переиздания относят также поддержку мониторов с 4K-разрешением.

Любой желающий уже может сделать предварительный заказ этой стратегии. За обычное издание компания просит 1,3 тысячи рублей. Пока неизвестно, включает ли оно дополнение The Frozen Throne. Напоминаем, что оригинальная Warcraft III вышла около 16 лет назад. Она получила массу положительных отзывов от критиков и игроков, быстро получив статус культовой игры. Главным ее нововведением считался ввод полноценных героев с прокачкой и уникальными умениями.