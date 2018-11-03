Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
ИГРЫ

Blizzard выпустит обновленную версию Warcraft III в 2019 году

Дата:
категория: ИГРЫ

Представители игровой компании Blizzard Entertainment решили анонсировать ремейк легендарной стратегии в реальном мире Warcraft III. Анонс был осуществлен в рамках ежегодного мероприятия BlizzCon.

Обновленный вариант игры получил приставку Reforged к названию. Поклонники серии и жанра смогут насладиться данным творением уже в следующем году. Согласно опубликованным в Сети роликам разработчики серьезно переработали графическую составляющую проекта, а также анимации персонажей, звуковое сопровождение и интерфейс. К тому же компьютер получит усовершенствованный искусственный интеллект, который сможет еще эффективнее противостоять игрокам. К особенностям переиздания относят также поддержку мониторов с 4K-разрешением.

Любой желающий уже может сделать предварительный заказ этой стратегии. За обычное издание компания просит 1,3 тысячи рублей. Пока неизвестно, включает ли оно дополнение The Frozen Throne. Напоминаем, что оригинальная Warcraft III вышла около 16 лет назад. Она получила массу положительных отзывов от критиков и игроков, быстро получив статус культовой игры. Главным ее нововведением считался ввод полноценных героев с прокачкой и уникальными умениями.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Blizzard показала новую короткометражку по World of Warcraft
  2. Sony показала сюжетный трейлер «Человека-Паука»
  3. CD Projekt RED обязательно продолжит игровую серию «Ведьмак»

Эти новости могут вас заинтересовать

Nintendo собираются выпустить Legend of Zelda до марта 2018 года

The Town of Light появится на консолях 6 июня

Ученые улучшили умственные способности пожилых людей с помощью видеоигр

В мае в Dota 2 появится сюжетная кампания

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках