«Безумный» УАЗ Hunter с огромными колесами покорил Сеть

Владелец внедорожного авто УАЗ Hunter обновил свою машину, оборудовав ее огромными 35-дюймовыми колесами и массивным бампером. Видео с ней недавно появилось в Сети.

На опубликованном ролике можно увидеть, как модифицированный «Хантер» рассекает по осенним полям России, частично покрытым снегом. Он без проблем преодолевает все препятствия благодаря уникальным покрышкам Simex, каждая из которых весит около 45 килограмм. К тому же автомобиль получил бедлоки – полезное приспособление, позволяющее перемещаться практически по любой дорожной поверхности даже со спущенными шинами.

Автомобилист не назвал цену своего внедорожника и не раскрыл стоимость тюнинга. Вероятнее всего, пользователи еще не раз увидят этот «Хантер» на различных автомобильных каналах, так как он получил сотни восторженных комментариев.