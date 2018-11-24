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АВТО

АвтоВАЗ выпустил первый экземпляр Lada XRay с вариатором

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категория: АВТО

Отечественным автопроизводителем АвтоВАЗ был начат выпуск предварительной серийной версии хэтчбека Lada XRay, оснащенной вариатором, изготовленным в Японии. На заводе недавно сделали первый экземпляр новинки.

Выпущенный автомобиль окрашен в светло-коричневый цвет и не имеет практически никаких отличий от стандартной модели в плане внешности. Неизвестно, какое количество машин входит в пробную партию. Вероятнее всего, несколько хэтчбеков будут отправлены на валидационные тесты, чтобы проверить, насколько хорошо новая трансмиссия соответствует необходимым стандартам качества.

Новый вариант XRay оснащен японским мотором HR16, объем которого составляет 1,6 литра, а мощность – 114 «лошадок». Ожидается, что такую же комплектацию получит кросс-версия модели и седан Vesta. В продажу новинки должны будут поступить в следующем году.

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