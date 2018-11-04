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АВТО

Автомобили Lada оснастят 7-ступенчатым «автоматом»

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категория: АВТО

Предприятие, разработавшее коробку передач для премиальных моделей недавно созданной российской марки Aurus, создало новую автоматическую трансмиссию, которую могут начать устанавливать в будущие автомобили Lada.

Для машин, реализованных в рамках проекта «Кортеж», данная компания создала 9-скоростную АКП, получившую название KATE R932 и работающую без гидротрансформатора. Новая автоматическая трансмиссия, которую на заводе обозначают индексом FT703, идентична предыдущей разработке за исключением количества передач – у нее их всего семь. По словам инженеров, крутящий момент от силового агрегата передается благодаря четырем планетарным рядам. В предприятии добавляют, что речь идет о серьезном отличии их инновационной коробки передач от традиционных «автоматов», используемых в иных моделях премиум-класса.

Некоторые инсайдеры отмечают, что данная трансмиссия может появиться не только на новых автомобилях Aurus, но также на некоторых машинах «Лады». Однако в АвтоВАЗе не стали комментировать данную информацию. К тому же сам производитель новой АКП не сообщает, когда именно начнется ее серийный выпуск, и сколько она будет стоить. По этой причине эксперты отмечают, что не следует ждать ее появления в 2019 году.

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