Автомобили Aurus раскуплены по предзаказам на два года вперед

В российских СМИ, сославшихся на генерального директора Sollers Вадима Швецова, сообщают, что роскошные машины Aurus, разработанные в ходе реализации проекта под названием «Кортеж», были распроданы еще до официального старта продаж.

Согласно словам совладельца компании этот факт демонстрирует огромный интерес покупателей к премиальным машинам, производимым на территории Российской Федерации. В настоящий момент времени уже невозможно приобрести автомобили данной марки ни на следующий, ни на 2020-й год, так как предварительные заказы на них оформлены уже на пару лет вперед. Напомним, что свое название бренд получил от первых слогов двух слов: Aurum и Russia, которые переводятся как «золото» и «Россия».

В этот проект было инвестировано около 13 миллиардов рублей. Первым авто стал лимузин для президента, официальный дебют которого состоялся в конце этой весны. На сегодняшний день инженерами помимо лимузина были также созданы седан и минивэн. Через год должен быть разработан внедорожник под названием Komendant. В планах также значится выпуск мотоцикла, сборкой которого займется «ИЖ». Официальные продажи машин Aurus должны будут начаться в январе следующего года дилерскими компаниями «Панавто» и «Авилон».