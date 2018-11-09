Астрономы стали свидетелями невероятной борьбы дух галактик

Астрономы смогли в мельчайших деталях рассмотреть битву Давида и Голиафа космических масштабов. Дело в том, что они стали свидетелями столкновения двух соседних галактик, которые разрывают друг друга на куски и выкидывают их в газообразный Магелланов Поток – космическую кровавую реку, окружающую Млечный Путь.

Новое исследование, проведенное Австралийским национальным университетом (ANU), базируется на изучении жестокой борьбы между Большим и Малым Магеллановыми Облаками – карликовыми галактиками, находящимися на периферии Млечного Пути. Их можно увидеть ночью невооруженным взглядом, находясь на южном полушарии Земли.

Ведущий автор исследования доктор Дугал Маккей из ANU заявил, что его команда создала карту звезд этих карликовых галактик, расположенных на внешних краях Облаков. Для этого специалисты воспользовались камерой Темной Энергии, установленной на телескопе имени Виктора Бланко, находящегося в Чили. Оказалось, что Облака неоднократно взаимодействовали друг с другом на протяжении миллиардов лет.

«Эта борьба очень похожа на битву между Давидом и Голиафом за тем исключением, что у маленького парня нет пращи с камнями», – отметил доктор Маккей из Исследовательской школы астрономии и астрофизики в ANU.

«Большое Магелланово Облако попросту избивает своего маленького спутника – внешние части Малого Облака сильно вытянуты как в сторону “большого брата”, так и от него», – добавил ученый.

Необычное распределение звезд, имеющих разный возраст, в Малом Облаке может оказаться последствием неприятных столкновений с Большим Облаком, произошедших несколько миллиардов лет назад.

«Однако Большое Облако тоже не смогло выйти невредимым из этих драк, поскольку ее ближайшая к Малому Облаку сторона сильно искажена и обрезана. В других ее окраинах тоже наблюдаются искажения», – заметил исследователь.

Доктор Маккей отметил, что полученные результаты позволили им найти доказательства тому, что Магелланов Поток был создан именно из-за непрерывных конфликтов этих двух Облаков.

«В конечном итоге Облака будут полностью поглощены Млечным Путем, однако нам хотелось бы знать, как далеко они уйдут, и какое влияние окажут, перед своим окончательным разрушением. Мы также тщательно рассмотрели процесс формирования молодых звезд в Магеллановом Потоке – эта часть Потока известна как Магелланов мост», – сообщил ученый.

Доктор Маккей добавил, что команда смогла также обнаружить ранее неизвестную крошечную галактику, названную Hydrus I и расположенную между двумя Облаками. «Это звездное скопление относится к классу, известному как ультра-тусклые карлики, существование которых было обнаружено лишь 10 лет назад. Речь идет о галактиках с низким уровнем яркости, однако они все еще обладают большим количеством темной материи», – заметил специалист.

Многие ученые сошлись во мнении, что во Вселенной существует темная материя, которую все еще не удается никак увидеть. Однако, по мнению астрофизиков, именно она удерживает галактики, не давая им разлетаться при вращении.

«Hydrus I, вероятно, окажется спутником одного из Облаков, который тоже вольется в Млечный Путь вместе со своими более крупными компаньонами», – заявил доктор Маккей. Астрономы из Великобритании и Соединенных Штатов поддержали данное исследование, которое было опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters.