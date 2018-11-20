Астрономы обнаружили разорванную галактику в форме головастика

Группа астрономов из Израиля, США и России обнаружили разорванную галактику, напоминающую гигантского головастика, с эллиптической головой и длинным прямым хвостом. Она расположена на расстоянии около 300 миллионов световых лет от Земли. В длину это звездное скопление достигает одного миллиона световых лет, что в десять раз больше, чем длина Млечного Пути. Исследование было опубликовано сегодня в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

«Мы нашли гигантскую реликтовую и разорванную галактику», – отметил доктор Ной Брош из Обсерватории Флоренции и Джорджа Уайза в Школе физики и астрономии Телль-Авивского университета, который руководил исследованием.

Когда галактики разрушаются и исчезают, то их звезды либо становятся частью более массивных галактик, либо улетают в межгалактическое пространство. «Этот объект необычен уже одним своим хвостом, длина которого составляет почти 500 000 световых лет, то есть он в пять раз длиннее Млечного Пути», – заявляет профессор Р. Майкл Рич из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Доктора Брош и Рич сотрудничали с доктором Александром Мосенковым из Санкт-петербургского университета и доктором Шуки Кориски из Обсерватории Флоренции и Джорджа Уайза при проведении этого исследования.

Согласно проведенному анализу стало известно, что гигантский «головастик» возник в результате разрушения небольшой и ранее невидимой карликовой галактики, в основном содержащей в себе звезды. Когда гравитационная сила двух видимых галактик начала оказывать значительное воздействие на этот объект, звезды, расположенные ближе всего к этой паре, образовали «голову» головастика. Остальные звезды сформировали «хвост».

«Внегалактический головастик включает в себя систему из двух близкорасположенных друг к другу “нормальных” дисковых галактик, протяженность каждой из которых составляет около 40 000 световых лет. Вместе с другими соседними звездными скоплениями они образуют компактную группу», – добавил доктор Брош. Эта галактика входит в небольшую галактическую группу под названием HCG098, которая в ближайшие миллиарды лет объединится в одну большую галактику.

Компактные группы галактик впервые были обнаружены в 1982 году астрономом Полом Хиксоном, который опубликовал каталог, содержащий 100 подобных групп. Хиксоновские компактные группы представляют собой среды с высокой плотностью звездных скоплений, которые не являются ядром галактического кластера (содержит тысячи галактик). «Головоногие» галактики отмечены под 98-м номером в каталоге.

«Мы считаем, что в зонах компактных групп можно изучать «чистые» примеры взаимодействия между галактиками, узнавать, как происходит перенос материи между звездными скоплениями, и каким образом новое аккреционное вещество может изменять и влиять на рост и развитие галактики», – отметил Брош.

Для данного исследования ученые собрали десятки изображений объектов, каждый из которых подвергся воздействию широкого цветового фильтра, позволившего исключить световое загрязнение. «Мы использовали относительно маленький 70-сантиметровый телескоп в Обсерватории Уайза и аналогичный телескоп в Калифорнии. Оба были оснащены самыми современными ПЗС-камерами», – заявил доктор Брош. Эти устройства используются в исследовательском проекте HERON.

Новая научная работа является частью долгосрочного проекта Флорентийской обсерватории, которая связана с изучением неба при низких уровнях освещенности для обнаружения самых маленьких деталей изученных галактик.