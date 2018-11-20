Астрономы нашли «второе Солнце» в космосе

Группа исследователей космоса из Португалии, возглавляемая Варданом Адибекяном, обнаружила звезду, которая по многим параметрам похожа на Солнце.

Данный космический объект возник около 4,5 миллиарда лет назад, а его диаметр и масса отличаются от показателей Солнца всего на пару процентов. По словам астрономов, они специально занялись поиском звезд, похожих на наше небесное светило своим возрастом, химическим составом или кинематическими качествами, так как считают, что изучение этих тел поможет им лучше понять природу образования Солнца.

Во время проведенного исследования эксперты использовали новейший способ обнаружения звезд, появившихся в тот же временной период, что и наше небесное светило. Ученые воспользовались информацией сразу из нескольких научных проектов, включая GAIA и AMBRE. Сейчас они планируют найти планеты, которые могут вращаться вокруг обнаруженной ими звезды.