В Тихом океане на фото впервые попал «безголовый куриный монстр»

Специалистам удалось сделать очередной снимок уникального морского огурца. На этот раз он был обнаружен в Южном океане рядом с востоком Антарктиды. Раньше его находили только в Мексиканском заливе, причем на глубине около 2500 метров.

В агентстве The Independent, издаваемом в Великобритании, заявили, что это странное морское создание получило название «безголовый куриный монстр». Размер его тела не превышает 25 сантиметров. Он обладает перепончатыми лапками, которые помогают ему уходить от хищных животных и обнаруживать новые зоны с кормом.

В Австралии пытаются убедить научное сообщество и власти многих стран создать в восточной области Антарктиды еще одну охраняемую территорию. По их мнению, в южном океане обитают огромное количество самых разнообразных морских существ, которых нужно оберегать для грядущих поколений людей.

Напомним, что около 18 лет назад сотрудниками Международной географической организации было решено назвать Южным океаном отдельные области трех океанов, находящихся на юге. У него нет строгих границ, и он омывает всего один континент – Антарктиду. В прошлом столетии эта часть Мирового океана превратилась в место, в котором чаще всего проводятся различные исследования. Тут также обитает большое количество китов.