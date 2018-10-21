Уфолог обнаружил внутри Солнца планету с пришельцами

Известный специалист в области уфологии Скотт Уорринг, проживающий на острове Тайвань, опубликовал в своем блоге информацию о том, что внутри нашей звезды находится планета с инопланетянами.

По мнению исследователя внеземных цивилизаций, на обитаемость небесного светила указывает наличие в нем огромной дыры. Это отверстие находится на северном полюсе звезды, и оно постоянно увеличивается в размерах. Специалист уверен, что Солнце на самом деле является полым объектом, содержащим в себе небольшую планету, на которой живут представители иной расы. Он отмечает, что у инопланетян прямо под носом имеется огромный источник энергии, который позволил им создать высокоразвитую цивилизацию.

Уфолог также рассказал, как планета смогла попасть в звезду. По его мнению, она проникла в нее через то самое отверстие на полюсе. Уорринг отмечает, что Солнце может сильно сжиматься при воздействии на него энергетических полей, образуя пустоты, в которые можно поместить любые объекты. Этим и воспользовались инопланетяне. Некоторые специалисты, изучающие историю, заинтересовались этой теорией, так как она может объяснить пропажу двух других светил, которые тысячи лет назад освещали планету вместо нынешней звезды.