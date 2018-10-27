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АВТО

УАЗ опубликовал серию роликов в качестве ответа на критику нового «Патриота»

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категория: АВТО

После завершения официального дебюта обновленной версии УАЗ «Патриот», состоявшегося в рамках прямого эфира на «Ютубе», многие пользователи раскритиковали автомобиль и особенности его изготовления. Желая ответить на критику, автопроизводитель опубликовал несколько видео о достоинствах машины.

Вначале создатели рейсталингового внедорожника продемонстрировали, как именно осуществляется дорожное тестирование модели, и поведали о преимуществах ее модернизированной подвески. Последняя получила рулевой демпфер и полностью переделанную конструкцию переднего моста, который был унаследован от коммерческого транспортного средства «Профи». В результате компания развеяла опасения автомобилистов, связанные с внедорожными свойствами машины и ее способностью преодолевать различные препятствия на бездорожье.

Представители УАЗа добавили, что собираются продолжить публиковать такие ролики, отвечая на наиболее важные вопросы своих потенциальных клиентов. Текущие ответы в формате видео можно посмотреть на официальном канале производителя, представленном на YouTube. Отметим, что обновленная версия «Патриота» была впервые продемонстрирована 20 сентября. Она получила улучшенный двигатель объемом 2,7 литра и доработанное управление. Приобрести ее можно за 746 тысяч рублей.

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