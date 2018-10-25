Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
ГАДЖЕТЫ

Состоялся официальный анонс флагманского слайдера Xiaomi Mi Mix 3

Дата:
категория: ГАДЖЕТЫ

Как ранее и обещали представители Xiaomi, сегодня компания провела официальную презентацию уникального смартфона-слайдера под названием Mi Mix 3, раскрыв его основные технические характеристики.

Гаджет оборудован 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем, разрешение которого составляет 2340 на 1080 точек. Благодаря удалению с передней стороны камеры, экран теперь занимает более 93 процентов поверхности передней панели. В качестве процессора, как и ожидалось, используется чипсет Snapdragon 845. Объем ОЗУ может составить от 6 до 10 гигабайт, а ПЗУ – от 128 до 256 гигабайт. Разумеется, чем больше значение, тем выше будет стоимость устройства. Сзади гаджета установлена двойная 24-мегапиксельная камера, получившая 108 баллов в бенчмарке DxOMark.

Передняя камера тоже двойная: она оснащена матрицами с разрешением в 2 и 24 мегапикселя. Аккумуляторная батарея имеет емкость 3850 мАч, причем девайс обладает технологией беспроводной зарядки. Однако главной особенностью новинки является тот факт, что она является первым мобильным устройством, способным работать в сетях 5-й генерации. Правда, обладатели Mi Mix 3 смогут воспользоваться 5G сетью только в первой половине 2019 года.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Китайский ритейлер начал продавать Xiaomi Mi Mix 3 до его официального анонса
  2. Новые батареи значительно увеличат время автономной работы гаджетов
  3. Крошечный телефон Palm – самое интересное и глупое решение на рынке смартфонов

Эти новости могут вас заинтересовать

В Интернете опубликован официальный постер смартфона Xiaomi Mi 8

На фото засветился новый смартфон BlackBerry – Krypton

Обман Apple раскрыт: iPhone 8 не громче iPhone 7 на 25%

10 лет назад вышел первый смартфон под управлением ОС Android

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках