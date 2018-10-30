Сладкое открытие: новое исследование меняет представление о происхождении шоколада

Пока многие дети готовятся к празднованию Хэллоуина, сулящего им настоящий шоколадный пир, в Сети было опубликовано новое исследование, проведенное международной группой ученых, включая специалистов университета Британской Колумбии (UBC), и полностью меняющее представление о происхождении этого восхитительного сладкого угощения.

Исследование, размещенное в научном издании Nature Ecology & Evolution, предполагает, что какао – растение, из которого производится шоколад – было окультурено или выращено людьми для употребления примерно на 1500 лет назад, чем считалось ранее. Кроме того, ученые выяснили, что изначально его выращивали в Южной, а не в Центральной Америке.

Согласно археологическим находкам, связанным с применением какао и датируемым 1900 лет до нашей эры, считалось, что дерево какао впервые было одомашнено в Центральной Америке. Однако если верить генетическим находкам, то наивысшее разнообразие какао-дерева и его родственных видов встречается в экваториальной зоне Южной Америки, где какао играет важную роль в жизни современных групп коренных народов. Именно по этой причине исследователи из разных стран занялись поиском доказательств на местах археологических раскопок в соответствующем регионе.

«Новое исследование показывает, что люди, жившие в верховьях бассейна Амазонки, простирающихся в предгорьях Анд на юго-востоке Эквадора, издавна собирали и потребляли какао, которое, по-видимому, являлось близким родственником вида, позднее использовавшегося в Мексике. Они делали это на 1500 лет раньше, чем жители Центральной Америки. К тому же ими использовалась сложная глиняная посуда, которая оказалась старше гончарного дела, обнаруженного в Мексике и Центральной Америке. Это говорит о том, что применение какао (скорее всего, из него делали напиток) позднее распространилось далеко на север, достигнув территории современной Колумбии и Панамы», – отметил Майкл Блейк, соавтор исследования и профессор кафедры антропологии UBC.

Theobroma cacao, известное как шоколадное дерево или какао, являлось важной сельскохозяйственной культурой в доколумбовой Мезоамерике – исторический регион и культурная область в Северной Америке, которая простирается от центральной Мексики до Белиза, Гватемалы, Сальвадора, Гондураса, Никарагуа и северной Коста-Рики. Бобы какао использовались как в качестве валюты, так и для приготовления шоколадных напитков, употребляемых во время праздников и ритуалов.

Во время исследования специалисты изучили керамические артефакты из Санта-Ана-Ла-Флориды в Эквадоре – это самое древнее из всех известных мест, в которых доминировала культура майо-чинчипе. Его возраст составляет около 5450 лет.

Ученые использовали три линии доказательств, чтобы показать, что культура майо-чинчипе использовала какао около 5300 лет назад: наличие зерен крахмала, характерных для дерева какао, в керамических сосудах и сломанных кусках керамики; остатки теобромина, горького алкалоида, обнаруженного в дереве какао (отсутствует у его диких родственников); и фрагменты древней ДНК с последовательностями, уникальными для дерева какао.

Полученные данные демонстрируют, что народ майо-чинчипе окультурил какао-дерево как минимум на 1500 лет раньше, чем оно впервые было выращено в Центральной Америке. Некоторые артефакты из Санта-Ана-Ла-Флориды были обнаружены на тихоокеанском побережье, поэтому не исключено, что благодаря торговле культурно важные растения юга в конечном итоге оказались на севере.

Соня Заррилло, ведущий автор исследования, помощник доцента университета Калгари и сессионный инструктор отдела антропологии в UBC, отметила, что полученные результаты представляют собой настоящее методологическое новшество в антропологических исследованиях.

«Впервые три независимые линии археологических находок помогли зафиксировать присутствие древнего какао в Северной и Южной Америке: крахмальные зерна, древние последовательности ДНК и химические биомаркеры. Эти три метода были объединены для окончательной идентификации растения, которые, как известно, бывает трудно отследить в археологических записях, так как семена и другие их части быстро деградируют во влажных и теплых тропических средах», – отметила ученый.

«Сегодня мы все в той или иной степени полагаемся на продукты, которые были созданы коренными народами Северной и Южной Америки. И одним из фаворитов в мире, конечно же, является шоколад», – добавил Блейк.