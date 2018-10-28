Проточные электрические водонагреватели – эффективно или не очень?

Горячая вода в доме давно перестала быть чем-то особенным. Точнее сказать – в наши дни это абсолютная необходимость. Практически вся бытовая деятельность человека, связана с горячей водой.

Способов получения горячей воды для хозяйственных нужд много. В городах люди не задумываются над этим вопросам, имея доступ к централизованному водоснабжению. Там где отсутствует таковое, на помощь приходят автономные варианты, с использованием энергии газа или электричества. Вы можете купить водонагреватель в интернет-магазине.

В настоящей статье пойдет речь об одном из видов электрических водонагревателей. Эти устройства называются проточными.

Применение

Используются для нагрева воды в хозяйственных нуждах. Допустимо использование в быту и в производственных целях.

Устройство

Проточные водонагреватели имеют очень скромные размеры, выпускаются в виде навесных устройств. Основной частью является пластиковый (реже металлический) корпус. На наружной части которого, располагают элементы управления. Эти элементы представляют собой механические клавиши или цифровые панели с кнопками, служат для контроля и управления нагревательными элементами прибора.

Внутри корпуса находится пластмассовая или металлическая емкость, для прохождения воды. В нее вмонтированы входящий и выходящий патрубки, по которым движется вода. Также внутри емкости расположены нагревательные элементы – ТЭНы. В большинстве случаев их два, но встречаются варианты с одним или несколькими нагревателями. Еще внутри корпуса водонагревателя расположены устройства регулировки и отключения прибора.

Принцип работы

Понятие принципа работы прибора заложено в его названии. Проточный водонагреватель нагревает воду, в момент ее протекания через емкость. Холодная вода по входящему патрубку попадает в емкость с нагревателями, для этого на входе устанавливается запорный кран. На выходе запорные устройства ставить запрещено, так как это может привести к поломке прибора. Во время движения воды, регулирующие устройства включают нагреватели. Вода омывает ТЭНы и, нагреваясь, выходит через выходной патрубок. Регулировка температуры воды происходит за счет увеличения или уменьшения протока, с помощью крана на входящей магистрали.

Особенности применения

В проточных водонагревателях используют ТЭНы повышенной мощности для быстрого нагрева, протекающей воды. Мощность одного нагревателя может достигать 4 кВт, что накладывает ограничения на использование прибора, в домах со слабой электрической сетью.

На эффективность работы прибора влияет температура воды в водопроводе, чем она выше, тем быстрее происходит нагрев.

Особенности и отличия

Проточные водонагреватели прилично нагружают электрическую сеть, за счет мощных ТЭНов. Это существенно отличает их от накопительных но, в то же время проточные приборы показывают большую эффективность, за счет оптимизации работы. Иными словами они нагревают ровно, то количество воды, которое расходуется и работают только в процессе расхода. Остальное время прибор находится в «режиме ожидания».

Меры безопасности

Проточные водонагреватели – источники, повышенной опасности, поэтому пренебрегать мерами, указанными в документации, не стоит ни при каких обстоятельствах.

В заключение нужно отметить – проточные водонагреватели эффективные устройства, но их использование целесообразно в помещениях с качественной электрической сетью и на производстве.