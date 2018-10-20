Продажи нового кроссовера Geely SX11 начнутся в России в 2019 году

Китайский автопроизводитель Geely собирается привезти на российский авторынок свой новый бюджетный кроссовер SX11, показанный на мотор-шоу в Москве, в третьем или четвертом квартале 2019 года.

В КНР данный автомобиль называется Binyue, однако для него еще не было выбрано экспортное наименование, то есть SX11 является лишь заводским индексом кроссовера. В компании отметили, что не собираются организовывать производство этой модели на заводе в Белоруссии, где осуществляется сборка Atlas и Emgrand. В первое время машины будут поставляться прямиком из Китая. Скорее всего, это связано с нежеланием выделять новые инвестиции на расширение предприятия, которые в итоге могут не оправдаться.

Новинка разработана на базе архитектуры BMA, представляющей собой бюджетную версию платформы CMA, имеющей полузависимую заднюю подвеску. На территории КНР этот автомобиль будут продавать с бензиновым турбированным мотором объемом 1,5 литра и мощностью 177 «лошадок». Он сможет работать с 7-скоростным «роботом». До первых 100 км/ч кроссоверу удастся разгоняться менее чем за 8 секунд. В России в следующем году также начнутся продажи Atlas, который будет оснащаться 4-цилиндровым 1,8-литровым двигателем.