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АВТО

Последний Cadillac Элвиса Пресли продан на аукционе по неожиданно низкой цене

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категория: АВТО

На австрийском аукционе состоялась продажа автомобиля Cadillac, принадлежавшего известному американскому певцу Элвису Пресли. Машина была продана по сравнительно низкой цене.

Эксперты аукционного дома считали, что смогут реализовать Cadillac de Ville Estate Wagon, выпущенный около 46 лет назад, как минимум за 100 000 евро (около 7,5 миллиона рублей по текущему курсу). Многие полагали, что его и вовсе приобретут за 200 000 евро (около 15 миллионов рублей). Но в итоге универсал был продан всего за 69 000 евро (около 5,1 миллиона рублей). Бывший обладатель этого транспортного средства смог заработать на проведенной сделке лишь 5 000 евро. На аукционе были проданы и другие раритетные машины, причем по гораздо большей цене, например, Lancia Flaminia Super Sport ушла с молотка за 339 000 евро (более 25,4 миллиона рублей).

Что касается проданного «Кадиллака», то он являлся последним авто, используемым Пресли. Он проехал на нем свыше 100 000 километров пути. Всего в гараже исполнителя имелось почти 100 подобных автомобилей. Проданный лот оснащен 7,7-литровым двигателем, выдающим 220 «лошадок» и работающим вместе с 4-скоростным «автоматом». В универсале также имеется кондиционер, третий ряд кресел и обивка из натуральной кожи.

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