Почему нужно и не нужно планировать первое свидание

Первое свидание — волнительный момент, даже если вы не в первый раз ходите на свидание. Нужно ли готовиться, строить планы, представлять, как и что случится? Вряд ли стоит продумывать всё до мельчайших деталей, но небольшая подготовка всё-таки понадобится. С чего же начать?

Начните с того, что вас волнует больше всего — конечно же, гардероб. Вам должно быть удобно, комфортно, при этом выглядеть желательно к месту и не слишком отличаться в стиле одежды от того, с кем собираетесь встретиться. Заодно прочтите, как вести себя на первом свидании — может, какой-то из советов вам пригодится.

К примеру, если свидание назначено днём, то лучше подбирать одежду в стиле casual — лёгкую, простую, повседневного типа, но такую, в которой вы могли бы без проблем зайти в интересное для вас заведение. В некоторых ресторанах и кафе существует т.н. дресс-код — неписаные правила внешнего вида посетителей. Это не обязательно связано со статусом заведения, больше отражает его внутреннюю культуру.

В то же время, не стоит появляться средь бела дня в дискотечном или вечернем наряде. Одежда не должна быть вызывающей или откровенно безвкусной. Например, леопардовые лосины хороши сами по себе, — но явно в другой обстановке, нежели бульвар или городская площадь.

Помните, что имидж вещи создаёт не только модель и цветовая гамма, но и мелкие детали. Самое интересное, что именно эти второстепенные детали больше всего бросаются в глаза и красноречиво “говорят” за всю вещь.

Не забудьте про удобную обувь, особенно если ваш парень активен и не любит долго сидеть на одном месте. Прогулки намного больше вдохновляют на увлекательные беседы, нежели двухчасовое сидение в ресторане или кафе. Многие пары предпочитают вообще не зацикливаться на традиционных походах в заведения. Поэтому заранее подумайте, куда бы вы хотели пойти — а если ничего не придумали, то придумайте вместе.

При подготовке к первому свиданию уделите внимание, прежде всего, себе. Не думайте о том, что и как случится. Создайте самой себе хорошее настроение, ощущение удовольствия и праздника. Если вам нравится собственное отражение в зеркале, то вы естественным образом будете излучать уверенность и позитив. И вы не будете волноваться в тех случаях, если мужчина не звонит.

Не забывайте дружить со временем. Некоторые девушки так увлекаются мелочами, что назначенный час абсолютно выпадает из их памяти. Поставьте себе напоминание о том, что действительно важно. Даже внезапно сломавшийся ноготь — не трагедия, если вы идете на свидание к тому, кому действительно нравитесь.