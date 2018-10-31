Палеонтологи обнаружили шесть новых видов в Восточно-Африканском разломе

Прямо под нашими ногами зачастую лежит масса скрытых подсказок, способных раскрыть немало интересной информации о последствиях изменения окружающей среды.

Сразу шесть новых видов беспозвоночных были найдены профессором университета Огайо (OHIO) Нэнси Стивенс и ее исследовательской группой во время палеонтологических раскопок, осуществленных на рифтовых отложениях, расположенных в юго-западной Танзании. После анализа останков беспозвоночных, живших около 24-26 миллионов лет назад в бассейне озера Руква, палеонтологи опубликовали первое исследование о быстрой диверсификации видов пресноводных брюхоногих моллюсков во время изменения базовой среды в этой конкретной области. Их статья была размещена в научном журнале Papers in Paleontology. Она называется «Морфологическая диверсификация ампулларидных брюхоногих моллюсков (поздний олигоцен, бассейн разлома Руква, Танзания) совпадает с началом Восточно-Африканского рифтогенеза».

«Я был заинтригован этим проектом уже с самого его начала, так как нам предстояло работать над очень редкими окаменелостями из очень геологически интересного места. Они обладали множеством удивительных историй, с которыми могли поделиться с нами. Я очень рад тому, что мы смогли расширить существующие знания об эволюции, экологии и биогеографии этого семейства», – отметил Ю. Ранджиев Эпа, студент геологического факультета университета Огайо, который изучал и идентифицировал ископаемые объекты для своей диссертации.

Новые виды эволюционировали в так называемом Восточно-Африканском разломе около 25 миллионов лет назад, когда Африканский Рог начал отделяться от материка из-за движений земных плит. Этот отрезок времени называется поздним олигоценом и является ключевым периодом в переходе от древних к более современным экосистемам. Исследовательская группа подчеркнула, что открытие новых видов поможет понять нам, как именно организмы реагируют на изменения окружающей среды.

«Сроки этого эволюционного всплеска совпадают с появлением Восточно-Африканского разлома. Последний привел к возникновению новых природных условий, поэтому брюхоногим моллюскам пришлось очень быстро развиться, чтобы получить возможность использования новых ниш», – отметила доктор Алисия Стигалл, профессор геологических наук и одна из участниц исследовательской команды.

Окаменелости, изученные во время исследования, были собраны Стивенс и ее научной группой, которая вот уже на протяжении почти двух десятилетий проводит палеобиологические и геологические раскопки в бассейне разлома Руква в Танзании. Благодаря их работе удалось определить точное время начала рифтогенеза в западной ветви Восточно-Африканской системы разломов, а также обнаружить самые ранние свидетельства разделения между обезьянами Старого Света и приматами. До сегодняшнего дня эволюционная история беспозвоночных в этой области была слабо изучена.

Ранее исследовательская команда сообщила об открытии новых видов, включая динозавров и причудливых крокодилов, похожих на млекопитающих. Эти окаменелости были найдены из еще более древних отложений в регионе. Очевидно, что данный бассейн представляет собой своеобразное окно в эволюцию экосистем на африканском континенте, изучение которого может привести к новым находкам и открытиям.