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АВТО

Опубликованы первые фотографии «заряженного» универсала Lada Vesta

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категория: АВТО

Ранее представители компании АвтоВАЗ отрицали существование «заряженного» варианта универсала Lada Vesta SW Sport, но судя по опубликованному недавно снимку, данная версия авто все же существует.

Первая фотография новинки были размещена в одном из сообществ, посвященных «Ладе Весте». В описании к картине отмечается, что машина была сфотографирована на одной из АЗС, расположенной в Волгоградской области. На фото изображен тестовый образец спортивного универсала, который практически полностью был закрыт камуфляжем, чтобы другие водители не смогли раскрыть его новый внешний облик.

Впрочем, опознать данный авто очень просто – достаточно лишь взглянуть на его большие колесные диски диаметром 17 дюймов, которые ранее были замечены на модели Lada Vesta Sport. Автомобиль также обладает агрессивным обвесом, уменьшенным клиренсом и увеличенными крыльями.

Неизвестно, когда именно начнутся продажи серийного варианта «заряженного» универсала. Однако многие эксперты отмечают, что это, скорее всего, произойдет только в следующем году. В настоящее время официальные дилеры АвтоВАЗа не получили даже официально анонсированную спортивную версию седана. Если же говорить о ценах, то Vesta SW Sport, по мнению специалистов, будет стоить около 1 миллиона рублей.

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