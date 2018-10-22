Опубликованы первые фото нового Audi Q7 без камуфляжа

Немецкий автопроизводитель Audi недавно принялся за проведение дорожных тестов обновленного варианта кроссовера Q7. Фотошпионы смогли сделать несколько его снимков.

Хоть испытательный образец и был закрыт камуфляжной пленкой, однако дизайнерам из России удалось продемонстрировать свое видение серийной версии авто. Соответствующие изображения были опубликованы на портале Колеса.ру. Если судить по шпионским фотоснимкам, то можно увидеть, что у новинки значительно изменится передняя часть. К примеру, на ней теперь установлена шестиугольная решетка радиатора, которая выполнена в том же дизайне, что и у модели Q8, а также размещены иные фары и доработанные бамперы. Все это придало машине более эффектный и оригинальный внешний вид.

Задняя часть автомобиля тоже изменилась: у автомобиля появились новые фонари, которые получили большее число светодиодов и стали выглядеть еще более футуристично, чем раньше. Однако не исключено, что эта оптика тоже «перекочует» из Q8. Информации о технических характеристиках новинки не поступало. Дата выхода нового кроссовера неизвестна. В настоящий момент времени приобрести текущий вариант Q7 в России можно за 3,9 миллиона рублей.