Mitsubishi опубликовала видео с обновленным пикапом L200

Японский автопроизводитель Mitsubishi продолжает подогревать интерес к новому варианту пикапа L200, опубликовав недавно еще один видео-тизер. Официальный дебют автомобиля пройдет в Таиланде на следующей неделе.

В видеоролике, размещенном тайским отделением компании, была показана только передняя часть новинки. Однако даже по этой короткой записи можно увидеть, что она получит значительные изменения в плане внешности. В ней прослеживается новая дизайнерская концепция марки, которая характеризуется двухуровневыми передними фарами, имеющими узкую форму, вертикальными дневными ходовыми огнями и более динамичным стилем. Схожей внешностью обладают кроссовер Pajero Sport и минивэн Xpander.

Что касается технических параметров автомобиля, то компания не спешит раскрывать их. Однако ранее представители производителя заявили, что он получит более широкий функционал и невероятно комфортный салон. К тому же новая версия окажется заметно надежнее текущей модели. В России данный пикап в настоящее время можно приобрести за 1 миллион 859 тысяч рублей. Он оснащается дизельным двигателем объемом 2,4 литра, мощность которого в зависимости от модификации может составить 181 или 154 «лошадки».