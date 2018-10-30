Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
АВТО

Mitsubishi опубликовала видео с обновленным пикапом L200

Дата:
категория: АВТО

Японский автопроизводитель Mitsubishi продолжает подогревать интерес к новому варианту пикапа L200, опубликовав недавно еще один видео-тизер. Официальный дебют автомобиля пройдет в Таиланде на следующей неделе.

В видеоролике, размещенном тайским отделением компании, была показана только передняя часть новинки. Однако даже по этой короткой записи можно увидеть, что она получит значительные изменения в плане внешности. В ней прослеживается новая дизайнерская концепция марки, которая характеризуется двухуровневыми передними фарами, имеющими узкую форму, вертикальными дневными ходовыми огнями и более динамичным стилем. Схожей внешностью обладают кроссовер Pajero Sport и минивэн Xpander.

Что касается технических параметров автомобиля, то компания не спешит раскрывать их. Однако ранее представители производителя заявили, что он получит более широкий функционал и невероятно комфортный салон. К тому же новая версия окажется заметно надежнее текущей модели. В России данный пикап в настоящее время можно приобрести за 1 миллион 859 тысяч рублей. Он оснащается дизельным двигателем объемом 2,4 литра, мощность которого в зависимости от модификации может составить 181 или 154 «лошадки».

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Бюджетный кроссовер Kia Tusker появится на рынке США в 2019 году
  2. Эксперты определили самые надежные автомобили в мире
  3. Kia получила ОТТС в России для седана Quoris нового поколения

Эти новости могут вас заинтересовать

Volvo презентует новую модель компактного кроссовера XC40

Выход самого большого кроссовера FAW состоится осенью

В Сети стало доступно шпионское видео испытаний нового BMW 3-Series

Новый седан Mercedes-Benz A-Class рассекретили перед официальной премьерой

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках